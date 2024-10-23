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Черданцев отреагировал на слова Карпина о футбольных комментаторах

Черданцев отреагировал на слова Карпина о футбольных комментаторах
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Георгий Черданцев отреагировал на слова главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина относительно работы футбольных комментаторов. Ранее Карпин заявил, что его раздражают оценочные мнения комментаторов на телевидении.

– «Эталон» классического комментария – Англия. Я смотрю минимум один матч в туре АПЛ через интернет на английском Скае. С Гари Нэвиллом в качестве эксперта и миллионом фунтов контракта в год. Ну извините, это просто невозможно слушать: набор штампов, за которые Вася Уткин, будь он там главным редактором, давно бы убрал Гари из эфира. Это НЕ ИНТЕРЕСНО. И не может быть примером для подражания.

С другой стороны, плохо и впадать в другую крайность, в которую иногда склонные впадать российские комментаторы и я в том числе: устраивать особенно в парном комментарии диалоги о рыбалке за чашкой чая. Но эта проблема нам известна, и над ее решением ведется работа. Так что, Валерий Георгиевич, включайте погромче!", — написал Черданцев в своём Телеграм-канале.

Валерий Карпин возглавляет «Ростов» с конца 2017 года. На данный момент Карпин по совместительству является главным тренером сборной России. Тренер уже работал в Испании, где возглавлял «Мальорку».

С февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом.

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