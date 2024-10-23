Зинченко рассказал, как сорвал тренировку «Манчестер Сити» из-за конфликта с Гвардиолой

Бывший футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко, ныне выступающий за «Арсенал», вспомнил, как однажды не лучшим образом отреагировал на критику главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы.

«Я сказал вслух: «Мистер! Я всего лишь сделал один неправильный пас, вы понимаете?» Его реакция была невероятной. Он сказал: «О, ладно, извините, извините, мистер Зинченко, извините. Ладно ребята, спасибо». И он ушёл в раздевалку. Тренировка была окончена, и всё из-за моего ответа. Я понимал, что у меня проблемы.

Я был не прав. Я сразу это понял, но было бы глупо, если бы я прямо тогда пошёл в его кабинет и извинился. Это была тренировка перед игрой, и я знал, что его голова полностью занята планом игры. Но я извинился после матча», — приводит слова Зинченко The Guardian.