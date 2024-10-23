Тренер словенского «Целе» Альберт Риера подтвердил, что мог возглавить «Спартак»

Главный тренер словенского «Целе» Альберт Риера подтвердил, что мог возглавить московский «Спартак».

«Я могу подтвердить, что «Спартак» действительно связывался со мной и был заинтересован летом. Почему они выбрали другой вариант — не могу ответить, потому что это зависит от них самих», — приводит слова Риера Sport24.

Ранее в СМИ была информация о том, что испанский специалист, который на тот момент руководил французским «Бордо», был первым номером на главного тренера «Спартака», но в итоге красно-белые остановили свой выбор на сербском специалисте Деяне Станковиче.

После 12 сыгранных матчей «Спартак» располагается на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. В следующем туре подопечные Деяна Станковича встретятся с «Пари НН». Матч состоится 27 октября, начало — в 14:15 мск.