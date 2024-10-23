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Тренер словенского «Целе» Альберт Риера подтвердил, что мог возглавить «Спартак»

Тренер словенского «Целе» Альберт Риера подтвердил, что мог возглавить «Спартак»
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Главный тренер словенского «Целе» Альберт Риера подтвердил, что мог возглавить московский «Спартак».

«Я могу подтвердить, что «Спартак» действительно связывался со мной и был заинтересован летом. Почему они выбрали другой вариант — не могу ответить, потому что это зависит от них самих», — приводит слова Риера Sport24.

Ранее в СМИ была информация о том, что испанский специалист, который на тот момент руководил французским «Бордо», был первым номером на главного тренера «Спартака», но в итоге красно-белые остановили свой выбор на сербском специалисте Деяне Станковиче.

После 12 сыгранных матчей «Спартак» располагается на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. В следующем туре подопечные Деяна Станковича встретятся с «Пари НН». Матч состоится 27 октября, начало — в 14:15 мск.

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