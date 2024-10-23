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Юрий Сёмин высказался о необходимости возвращения пива на стадионы

Юрий Сёмин высказался о необходимости возвращения пива на стадионы
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Отечественный тренер Юрий Сёмин считает, необходимо вернуть возможность приобретать и распивать пиво на российских стадионах.

«Пиво, конечно же, нужно возвращать на стадионы. Российские клубы сейчас не сильны в финансовом плане, и средства от продажи пива помогут им. Они только выиграют от этого. Пиво раньше всю жизнь продавалось на стадионах, и никаких проблем в связи c этим не было.

Вспомните, чемпионат мира по футболу в России. Пиво тогда продавалось, чемпионат мира провели идеально. Иностранные гости были довольны, у всех было хорошее настроение и от футбола, и от посещения нашей страны», — приводит слова Сёмина Metaratings.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует в РФ с 2005 года. Во время чемпионата мира по футболу в 2018 году пиво вернулось на российские стадионы в порядке исключения.

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что разрешение пива на стадионах будет способствовать росту числа зрителей футбольных матчей.

Ранее футболист «Зенита» Максим Глушенков заявил, что что предпочитает пить пиво, нежели сладкую газировку.после матчей.

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