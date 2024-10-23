«Локомотив» обыграл по пенальти «Ростов» в матче Кубка России

Завершился матч 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались «Ростов» и московский «Локомотив». Команды играли на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Егором Егоровым (Нижний Новгород). Победу одержал «Локомотив» со счётом 2:2 (8:7 пен.).

На 17-й минуте полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков открыл счёт, реализовав 11-метровый удар. Ответный мяч «Ростова» спустя две минуты забил хавбек Иван Комаров.

На 90+3-й минуте игрок «Ростова» Алексей Сутормин не смог реализовать пенальти, однако удачно сыграл на добивании — 2:1. На 90+6-й минуте сравнял счёт в матче нападающий «Локомотива» Владислав Сарвели. В серии пенальти сильнее оказались железнодорожники.

«Локомотив» занял первое место в турнирной таблице группы В. Команда набрала 17 очков за шесть матчей. «Ростов» (11) — на второй строчке.

Действующим обладателем Кубка России является «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).