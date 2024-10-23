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Ростов — Локомотив, результат матча 6-го тура Фонбет Кубка России, счёт — 2:2, 7:8 пен., 23 октября 2024 года

«Локомотив» обыграл по пенальти «Ростов» в матче Кубка России
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Завершился матч 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались «Ростов» и московский «Локомотив». Команды играли на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Егором Егоровым (Нижний Новгород). Победу одержал «Локомотив» со счётом 2:2 (8:7 пен.).

Fonbet Кубок России . Группа B. 6-й тур
23 октября 2024, среда. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
2 : 2
7 : 8
Локомотив М
Москва
0:1 Батраков – 17'     1:1 Комаров – 19'     2:1 Сутормин – 90+3'     2:2 Сарвели – 90+6'    

На 17-й минуте полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков открыл счёт, реализовав 11-метровый удар. Ответный мяч «Ростова» спустя две минуты забил хавбек Иван Комаров.

На 90+3-й минуте игрок «Ростова» Алексей Сутормин не смог реализовать пенальти, однако удачно сыграл на добивании — 2:1. На 90+6-й минуте сравнял счёт в матче нападающий «Локомотива» Владислав Сарвели. В серии пенальти сильнее оказались железнодорожники.

«Локомотив» занял первое место в турнирной таблице группы В. Команда набрала 17 очков за шесть матчей. «Ростов» (11) — на второй строчке.

Действующим обладателем Кубка России является «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).

Турнирная сетка Кубка России
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