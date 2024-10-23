«Барселона» — «Бавария»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

Сегодня, 23 октября, состоится матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся каталонская «Барселона» и мюнхенская «Бавария». Команды будут играть на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе со Славко Винчичом (Марибор, Словения). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы играющих команд:

«Барселона»: Пенья, Кунде, Кубарси, Мартинес, Бальде, Педри, Касадо, Лопес, Ямаль, Левандовски, Рафинья.

«Бавария»: Нойер, Геррейру, Юпамекано, Ким, Дэвис, Киммих, Палинья, Олисе, Мюллер, Гнабри, Кейн.

После двух сыгранных туров «Барселона» набрала три очка и располагается на 20-й строчке в турнирной таблице. «Бавария» имеет в своём активе также три очка и находится на 19-м месте.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.