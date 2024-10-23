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Тренер «Краснодара» Мусаев высказался о матче с «Пари НН» в Кубке России

Тренер «Краснодара» Мусаев высказался о матче с «Пари НН» в Кубке России
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился мнением о предстоящем матче с «Пари НН» в Кубке России.

Fonbet Кубок России . Группа C. 6-й тур
23 октября 2024, среда. 21:15 МСК
Краснодар
Краснодар
2-й тайм
0 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород

«При Гончаренко они стали активнее идти в прессинг, не только играть в низком блоке, но и встречать высоко. У них будет смешанный состав, много лидеров остались в Нижнем Новгороде, но у них новый тренер, и футболистам есть что доказывать. Новый тренер — это всегда новые возможности и эмоции», – сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

Сегодня, 23 октября, в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся «Краснодар» и «Пари Нижний Новгород». Команды будут играть на стадионе «Краснодар» в Краснодаре. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком (Калуга). Начало игры — в 21:15 мск.

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