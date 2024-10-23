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Парфёнов высказался о возможном уходе Бонгонды, Зиньковского и Пруцева из «Спартака»

Парфёнов высказался о возможном уходе Бонгонды, Зиньковского и Пруцева из «Спартака»
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Бывший главный тренер екатеринбургского «Урала» Дмитрий Парфёнов высказался по поводу возможного ухода ряда игроков московского «Спартака».

«Сложно сказать, нужно ли расставаться «Спартаку» с Бонгондой, Зиньковским и Пруцевым. Я не всегда видел как играют эти футболисты. Мне кажется, Пруцев — это игрок, который может создать конкуренцию. Но мне трудно что-либо сказать по Бонгонде и Зиньковскому. Нужно быть тренером команды, чтобы понимать, что хочет тренер и соответствуют ли футболисты его требованиям», — сказал Парфёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После 12 сыгранных матчей «Спартак» располагается на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. В следующем туре подопечные Деяна Станковича встретятся с «Пари НН». Матч состоится 27 октября, начало — в 14:15 мск.

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