Губерниев прокомментировал получение Сантосом гражданства РФ

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о том, что защитник «Зенита» Дуглас Сантос получил российское гражданство.

«Если Дуглас Сантос считает себя действительно привязанным к России, если он полюбил нашу страну, во что можно поверить, правда – это история одна. Если он считает Россию дойной коровой и его преследует какая-то корысть – это другая история. Но я верю в людей и думаю, что первый вариант всё-таки.

Давайте прагматично говорить – это поможет «Зениту» заявить ещё одного легионера, точнее, выпустить на поле, всё остальное – это к нему. Может быть, он так же искренне и крепко любит Россию, как например, Джефф Монсон», – приводит слова Губерниева «Советский спорт».

Напомним, Сантос выступает за «Зенит» с 2019 года. В текущем сезоне он появился на поле в 17 матчах во всех турнирах и стал автором четырёх результативных передач.