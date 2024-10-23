Игрок «Зенита» Артур был предложен двум бразильским командам — источник

Нападающий «Зенита» Артур зимой может вернуться в бразильский чемпионат. Об этом сообщает журналист Хорхе Николя в социально й сети X (ранее Twitter).

По информации источника, игрока предложили «Крузейро» и «Фламенго». Сообщается, что представителя обеих клубов хотели бы видеть футболиста у себя в команде.

Артур перешёл в «Зенит» зимой этого года из «Палмейраса». В текущем сезоне Артур сыграл 14 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.