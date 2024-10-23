«Байер» не смог обыграть «Брест» в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов

Сегодня, 23 октября, в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов встречались французский «Брест» и немецкий «Байер». Команды играли на стадионе «Стад дю Рудуру» в Генгаме (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Кружляком (Словакия). Игра началась в 19:45 по московскому времени. Она завершилась со счётом 1:1.

В составе гостей забил Флориан Вирц. Хозяева ответили точным ударом Пьерр Лис-Мелу.

По итогам восьми туров общего этапа будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.