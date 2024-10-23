Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Байер» не смог обыграть «Брест» в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов

«Байер» не смог обыграть «Брест» в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов
Комментарии

Сегодня, 23 октября, в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов встречались французский «Брест» и немецкий «Байер». Команды играли на стадионе «Стад дю Рудуру» в Генгаме (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Кружляком (Словакия). Игра началась в 19:45 по московскому времени. Она завершилась со счётом 1:1.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
23 октября 2024, среда. 19:45 МСК
Брест
Брест, Франция
Окончен
1 : 1
Байер
Леверкузен, Германия
0:1 Вирц – 24'     1:1 Лис-Мелу – 39'    

В составе гостей забил Флориан Вирц. Хозяева ответили точным ударом Пьерр Лис-Мелу.

По итогам восьми туров общего этапа будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

Материалы по теме
«Барселона» — «Бавария». Флик и Левандовски снимут своё же проклятие
«Барселона» — «Бавария». Флик и Левандовски снимут своё же проклятие
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android