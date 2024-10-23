Нападающий «Акрона» Артём Дзюба высказался о своём здоровье

Форвард «Акрона» Артём Дзюба рассказал о состоянии своего здоровья. Ранее пресс‑служба тольяттинского клуба сообщила, что нападающий получил микроповреждение задней поверхности бедра в матче 12‑го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (0:5).

— Как здоровье?

— Как у льва! — сказал Дзюба в эфире «Матч ТВ».

Артём Дзюба перешёл в тольяттинский «Акрон» 12 сентября в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне он сыграл за клуб пять матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 36-летнего футболиста составляет € 2 млн.