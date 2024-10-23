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Нападающий «Акрона» Артём Дзюба высказался о своём здоровье

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба высказался о своём здоровье
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Форвард «Акрона» Артём Дзюба рассказал о состоянии своего здоровья. Ранее пресс‑служба тольяттинского клуба сообщила, что нападающий получил микроповреждение задней поверхности бедра в матче 12‑го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (0:5).

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2024, пятница. 18:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
0 : 5
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Мостовой – 16'     0:2 Мостовой – 39'     0:3 Кассьерра – 45'     0:4 Гонду – 52'     0:5 Артур – 85'    
Удаления: Савичев – 75' / нет

— Как здоровье?
— Как у льва! — сказал Дзюба в эфире «Матч ТВ».

Артём Дзюба перешёл в тольяттинский «Акрон» 12 сентября в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне он сыграл за клуб пять матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 36-летнего футболиста составляет € 2 млн.

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