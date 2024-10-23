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Тренер «Акрона» Тедеев: мы никак не должны были проигрывать «Рубину»

Тренер «Акрона» Тедеев: мы никак не должны были проигрывать «Рубину»
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Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев заявил, что остался доволен качеством игры команды в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России по футболу с «Рубином» (0:1).

Fonbet Кубок России . Группа D. 6-й тур
23 октября 2024, среда. 19:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
0 : 1
Рубин
Казань
0:1 Шабанхаджай – 8'    

— Мы никак не должны были проигрывать, потому что всю игру доминировали. Создали максимальное количество моментов, но, к сожалению, мы их не реализовали. Может быть, чего‑то нам не хватает. Отработаем эти нюансы. Но главное, что команда сыграла в хороший футбол, хотя результат не самый подходящий. Надо пережить этот момент.

— Как оцениваете игру вратаря Нагаева?
— Оценить реально сложно. Был один удар, который оказался ключевым. Я считаю, что у него есть будущее. А там дальше посмотрим, — сказал Тедеев в эфире «Матч ТВ».

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