Тренер «Акрона» Тедеев: мы никак не должны были проигрывать «Рубину»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев заявил, что остался доволен качеством игры команды в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России по футболу с «Рубином» (0:1).

— Мы никак не должны были проигрывать, потому что всю игру доминировали. Создали максимальное количество моментов, но, к сожалению, мы их не реализовали. Может быть, чего‑то нам не хватает. Отработаем эти нюансы. Но главное, что команда сыграла в хороший футбол, хотя результат не самый подходящий. Надо пережить этот момент.

— Как оцениваете игру вратаря Нагаева?

— Оценить реально сложно. Был один удар, который оказался ключевым. Я считаю, что у него есть будущее. А там дальше посмотрим, — сказал Тедеев в эфире «Матч ТВ».