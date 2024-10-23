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«Локомотив» — единственная команда, ни разу не проигравшая на групповом этапе Кубка России

«Локомотив» победил «Ростов» (2:2, 8:7 пен.) в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Таким образом, красно-зелёные единственная команда, ни разу не проигравшая на групповом этапе Кубка России в этом сезоне.

До этого матча на групповом этапе «Локомотив» выиграл пять игр в основное время.

На 17-й минуте полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков открыл счёт, реализовав 11-метровый удар. Ответный мяч «Ростова» спустя две минуты забил хавбек Иван Комаров.

На 90+3-й минуте игрок «Ростова» Алексей Сутормин не смог реализовать пенальти, однако удачно сыграл на добивании — 2:1. На 90+6-й минуте сравнял счёт в матче нападающий «Локомотива» Владислав Сарвели. В серии пенальти сильнее оказались железнодорожники.