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Галактионов оценил значимость победы «Локомотива» над «Ростовом» в серии пенальти в КР

Галактионов оценил значимость победы «Локомотива» над «Ростовом» в серии пенальти в КР
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о победе красно-зелёных в серии пенальти над «Ростовом» (2:2, 8:7 пен.) в матче Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . Группа B. 6-й тур
23 октября 2024, среда. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
2 : 2
7 : 8
Локомотив М
Москва
0:1 Батраков – 17'     1:1 Комаров – 19'     2:1 Сутормин – 90+3'     2:2 Сарвели – 90+6'    

«Нужно отдать должно ребятам. Хороший психологически‑эмоциональный фон, когда ты имеешь стремление и волю к победе. Ребята нашли момент, чтобы сравнять и перевести в серию пенальти. Всё реализовать тяжело, но отрезки были хорошие. Есть время, чтобы восстановиться и подготовиться к матчу РПЛ», — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ»

На 17-й минуте полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков открыл счёт, реализовав 11-метровый удар. Ответный мяч «Ростова» спустя две минуты забил хавбек Иван Комаров.

На 90+3-й минуте игрок «Ростова» Алексей Сутормин не смог реализовать пенальти, однако удачно сыграл на добивании — 2:1. На 90+6-й минуте сравнял счёт в матче нападающий «Локомотива» Владислав Сарвели. В серии пенальти сильнее оказались железнодорожники.

«Локомотив» занял первое место в турнирной таблице группы В. Команда набрала 17 очков за шесть матчей. «Ростов» (11) — на второй строчке.

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