Парфёнов — о Дугласе Сантосе: «Зенит» законно освобождает место для легионера

Отечественный тренер Дмитрий Парфёнов прокомментировал получение бразильским защитником «Зенита» Дугласом Сантосом российского гражданства.

«Зенит» освобождает себе место для легионера благодаря получению Дугласом Сантосом российского паспорта. Он же законно это делает? Тогда какая проблема? Думаю, «Зенит» скажет, что всё законно. Дай бог, чтобы это был сильный легионер, который ещё добавит уровня команде и нашему чемпионату», — сказал Парфёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, Сантос выступает за «Зенит» с 2019 года. В текущем сезоне он появился на поле в 17 матчах во всех турнирах и стал автором четырёх результативных передач.