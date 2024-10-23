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«РБ Лейпциг» — «Ливерпуль»: Нуньес открыл счёт

«РБ Лейпциг» — «Ливерпуль»: Нуньес открыл счёт
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В эти минуты проходит матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречаются немецкий «РБ Лейпциг» и английский «Ливерпуль». Команды играют на стадионе «Лейпциг» в одноимённом немецком городе. Встречу обслуживает швейцарская бригада арбитров, которую возглавляет Сандро Шерер. Матч начался в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре – 0:1.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
23 октября 2024, среда. 22:00 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
Окончен
0 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
0:1 Нуньес – 27'    

На 28-й минуте отличился нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес с передачи нападающего Мохамеда Салаха.

«Лейпциг» в двух стартовых турах ЛЧ потерпел два поражения — от «Атлетико» (1:2) и от «Ювентуса» (2:3). У «Ливерпуля» две победы — над «Миланом» (3:1) и над «Болоньей» (2:0).

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