«Краснодар» — «Пари НН»: Царукян открыл счёт на 61-й минуте

В эти минуты проходит матч 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются «Краснодар» и «Пари Нижний Новгород». Команды из группы C играют на стадионе «Краснодар» в Краснодаре. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком (Калуга). Матч начался в 21:15 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в матче — 0:1.

На 61-й минуте полузащитник «Пари НН» Валерий Царукян открыл счёт.

После пяти сыгранных матчей Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Краснодар» занимает третью строчку, набрав девять очков. «Пари НН» находится на последнем месте, заработав одно очко.

Действующим обладателем Кубка России является «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).