Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвардиола поделился своим мнением относительно текущей ситуации в мире, упомянув Россию

Гвардиола поделился своим мнением относительно текущей ситуации в мире, упомянув Россию
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился свои мнением о текущей ситуации в мире.

«Я был в Германии, я был на Ближнем Востоке, я был здесь, я был в Италии, я был в Мексике. И я узнал, что мы все одинаковы. Те же страхи, те же желания, те же стремления.

Люди хотят жить в мире. Они хотят иметь достойную работу, иметь достаточно денег, чтобы иметь дом, иметь еду на столе, сходить однажды в кино, в театр или выпить однажды вечером. Люди просто хотят этого.

Вот почему мне трудно понять, что происходит сегодня в Палестине или на Украине, в России, в Израиле. Сколько людей погибло.

Люди хотят жить в мире. И почему современное общество до сих пор находится в таком положении? Потому что вы не понимаете другого. А другой такой же, как вы. Он родился однажды в одной стране и хочет жить так… Но сейчас мы как люди далеки от того, где должны быть. Честно говоря, то, чему нас научила история в прошлом, мы до сих пор не усвоили. Это так грустно», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Материалы по теме
Гвардиола вспомнил, из-за чего злился на сборную Англии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android