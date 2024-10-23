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Барселона — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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«Барселона» — «Бавария»: Рафинья увеличил преимущество хозяев на 45-й минуте

«Барселона» — «Бавария»: Рафинья увеличил преимущество хозяев на 45-й минуте
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В эти минуты проходит матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречаются каталонская «Барселона» и мюнхенская «Бавария». Команды играют на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе со Славко Винчичем (Марибор, Словения). Матч начался в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в матче — 3:1.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
23 октября 2024, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
4 : 1
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Рафинья – 1'     1:1 Кейн – 18'     2:1 Левандовски – 36'     3:1 Рафинья – 45'     4:1 Рафинья – 56'    

На первой минуте нападающий «Барселоны» Рафинья открыл счёт, получив передачу от Фермина Лопеса. Ответный мяч «Баварии» на 10-й минуте забил Гарри Кейн, но после просмотра VAR гол был отменён из-за положения вне игры. Спустя восемь минут Кейн сравнял счёт в игре. Вывел хозяев вперёд Роберт Левандовски, но после забитого гола он не стал его праздновать. Увеличил преимущество сине-гранатовых на 45-й минуте снова Рафинья, оформив дубль во встрече.

После двух сыгранных туров «Барселона» набрала три очка и располагается на 20-й строчке в турнирной таблице. «Бавария» имеет в своём активе также три очка и находится на 19-м месте.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

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