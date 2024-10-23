Главный тренер «Локо» Галактионов высказался о состоянии команды перед матчем с «Зенитом»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов после матча 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с «Ростовом» (2:2 (8:7 пен.)) поделился своим мнением о состоянии команды перед игрой 13-го тура РПЛ с «Зенитом». Встреча пройдёт в воскресенье, 27 октября, в 19:30 мск.

«В тот период, когда была пауза на сборные, нам не удалось провести хороший контрольный матч, потому что у нас большое количество игроков были задействованы в сборных. Ритм встречи и игровые связи были утеряны, что показал матч с «Химками», поэтому нам очень важно было сегодня вернуться, более цельно выступить. Думаю, что в этом плане удалось. Уверен, что команда восстановится к воскресенью — к матчу в Санкт-Петербурге», — приводит слова Галактионова пресс-служба клуба.

«Локомотив» занял первое место в турнирной таблице группы В. Команда набрала 17 очков за шесть матчей. «Ростов» (11) — на второй строчке.

Действующим обладателем Кубка России является «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).