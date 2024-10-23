«Барселона» забила «Баварии» за первый тайм больше, чем в пяти предыдущих очных играх
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Каталонская «Барселона» забила мюнхенской «Баварии» три гола в первом тайме матча 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. В пяти предыдущих очных играх сине-гранатовые смогли поразить ворота немецкого клуба лишь дважды.
Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
23 октября 2024, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
4 : 1
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Рафинья – 1' 1:1 Кейн – 18' 2:1 Левандовски – 36' 3:1 Рафинья – 45' 4:1 Рафинья – 56'
В первом тайме в составе каталонской команды дубль оформил бразильский вингер Рафинья. Также голом отметился польский форвард Роберт Левандовски. На момент выхода новости счёт 3:1 в пользу испанского коллектива.
Напомним, после двух сыгранных туров «Барселона» набрала три очка и располагается на 20-й строчке в турнирной таблице. «Бавария» имеет в своём активе также три очка и находится на 19-м месте.
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