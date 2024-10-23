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Краснодар — Пари НН, результат матча 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, счёт — 1:2, 23 октября 2024 года

Гол Карича на 90+3-й минуте помог «Пари НН» одержать победу над «Краснодаром» в КР
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Завершился матч 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались «Краснодар» и «Пари Нижний Новгород». Команды из группы C играли на стадионе «Краснодар» в Краснодаре. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком (Калуга). «Пари НН» одержал победу со счётом 2:1.

Fonbet Кубок России . Группа C. 6-й тур
23 октября 2024, среда. 21:15 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 2
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Царукян – 61'     1:1 Олусегун – 89'     1:2 Карич – 90+3'    

На 61-й минуте полузащитник «Пари НН» Валерий Царукян открыл счёт. Ответный мяч «Краснодара» на 89-й минуте забил нападающий Олакунле Олусегун. Победный мяч нижегородцев оформил защитник Свен Карич — 2:1.

После шести сыгранных матчей Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Краснодар» занимает третью строчку, набрав девять очков. «Пари НН» находится на последнем месте, заработав четыре очка.

Действующим обладателем Кубка России является «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).

Календарь Кубка России
Турнирная таблица Кубка России
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