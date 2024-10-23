Денис Казанский отреагировал на слова Карпина про комментаторов

Известный спортивный журналист Денис Казанский ответил на слова главного тренера сборной России Валерия Карпина о комментаторах. Ранее Карпин заявил: «Выключаю звук, когда смотрю футбол. Чего вы лезете оценивать? Можешь услышать всё что угодно, но не знаешь, что происходит на поле».

«Валерий Георгиевич, главный тренер сборной, прошёлся по комментаторам. К ним себя причисляю и я, и пока судьбу менять не собираюсь.

Забавно, что звук Карпин выключает, «чтобы не заводиться». Но есть что сказать. Глобально претензии остались. Из прошлого. Хотя очевидно, что это касается и настоящего.

Карпин видит проблему в оценочном суждении тех, кто в футбол не играл. То есть практически всех. Однако не каждый из нас на эту территорию «оценки» осмеливается зайти. Далеко не все говорят «кто ж так бьёт»… Так что тут точно не «под одну гребёнку».

Проблема серьёзней. И ей уже много лет. И, кстати, когда Валерий Георгиевич рулил процессом на «Матче», мы вместе так и не пришли к её решению. То есть даже в тот период экспертов так и не нашли. Почему?

Почему оценочного комментария стало больше? Потому что в футболе нет связок «комментатор — эксперт». Физически. На шайбе пары уже давно. Какие-то сыгранные, какие-то — сыроватые. Но тут сам факт. Важнейшие матчи соло или «верх-низ» уже давно не комментируют. Обязательно кто-то гоняет шайбу. А напарник объясняет, почему она двигается в ту или другую сторону.

В футболе этого нет. На вопрос почему — ответ сложный. От «так исторически сложилось» до «у нас нет таких экспертов».

Но проблема ж так или иначе не решается. Только в очень большие праздники. И определённо нет сыгранных пар. Комментаторские, на мой взгляд, не совсем то. Хотя сам с удовольствием в этих связках работал, и не раз.

Профессия помогает слушать импортных коллег. Там, конечно, другие изгибы. Почти отсутствие риторических приёмов и действительно больше радиорепортаж (слышали бы вы австрийцев — там совсем нет слов… или два предложения в пять минут). Больше похоже на радио, о чём Карпин и говорит.

Но вряд ли это может быть востребовано у нас. Сам язык заставляет использовать все его краски. Однако в глобальном плане риторика Карпина пока уместна и допустима. К сожалению.

Но к лучшему, что мы говорим о профессии. Это важно. Для нас. И вас.

P. S. Школа комментаторская, конечно, есть. И вот тут могу позволить себе оценку — она очень сильная», — написал спортивный комментатор на своей странице в социальной сети.