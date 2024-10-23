«Барселона» — «Бавария»: Рафинья оформил хет-трик на 56-й минуте

В эти минуты проходит матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречаются каталонская «Барселона» и мюнхенская «Бавария». Команды играют на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе со Славко Винчичем (Марибор, Словения). Матч начался в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в матче — 4:1.

На первой минуте нападающий «Барселоны» Рафинья открыл счёт, получив передачу от Фермина Лопеса. Ответный мяч «Баварии» на 10-й минуте забил Гарри Кейн, но после просмотра VAR гол был отменён из-за положения вне игры. Спустя восемь минут Кейн сравнял счёт в игре. Вывел хозяев вперёд Роберт Левандовски, но после забитого гола он не стал его праздновать. Увеличил преимущество сине-гранатовых на 45-й минуте Рафинья. Довёл счёт до разгромного на 56-й минуте Рафинья, оформив хет-трик во встрече.

После двух сыгранных туров «Барселона» набрала три очка и располагается на 20-й строчке в турнирной таблице. «Бавария» имеет в своём активе также три очка и находится на 19-м месте.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.