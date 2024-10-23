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Определились пары 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России

Определились пары 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России
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Стали известны все пары 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

На этой стадии «Спартак» встретится с «Ростовом», московское «Динамо» сыграет с «Локомотивом», соперником санкт-петербургского «Зенита» станет грозненский «Ахмат», а казанского «Рубина» — ЦСКА.

На этой стадии участники Пути РПЛ проведут по два матча — дома и в гостях. «Рубин», «Динамо», «Спартак», «Зенит» проведут первые игры на домашнем стадионе. Первые матчи пройдут с 5 по 7 ноября, ответные — 26-28 ноября. Победитель проходит в 1/2 финала Пути РПЛ, проигравший не покидает турнир, а опускается в нижнюю сетку — в Путь регионов Фонбет Кубка России.

В Путь регионов из группового этапа Фонбет Кубка России отправились «Динамо» Махачкала, подмосковные «Химки», «Краснодар» и тольяттинский «Акрон». Их соперники ещё неизвестны. Из команд Российской Премьер-Лиги выступление в турнире завершили «Пари Нижний Новгород», «Оренбург», «Крылья Советов» и воронежский «Факел».

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