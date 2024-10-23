Шаронов: уважаю Рахимова, но футбол «Рубина» при нём мне не близок

Бывший игрок и тренер «Рубина» Роман Шаронов высказался о работе наставника казанской команды Рашида Рахимова.

«Футбол «Рубина» при Рахимове мне не близок. Но это не значит, что он плохой. Это вертикальная игра, то есть команда не играет через центр проникающими передачами. Мне как тренеру это не близко. Для меня футбол не строится на единоборствах. Для меня футбол – это мысль в первую очередь. Но я уважаю любого тренера, их идеи и работу», — приводит слова Шаронова «РБ Спорт».

«Рубин» после 12-туров нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги занимает седьмое место в турнирной таблице. Подопечные Рашида Рахимова набрали 15 очков. Турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Краснодар», у которого 30 очков после аналогичного количества матчей.

Рахимов возглавил «Рубин» в апреле 2023 года. До этого он возглавлял австрийскую «Адмиру Ваккер», пермский «Амкар», московский «Локомотив», грозненский «Ахмат» и «Уфу».