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Генич отреагировал на победу «Пари НН» в матче с «Краснодаром» в Кубке России

Генич отреагировал на победу «Пари НН» в матче с «Краснодаром» в Кубке России
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Комментатор Константин Генич высказался о результате матча 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались «Краснодар» и «Пари Нижний Новгород» (1:2).

«Отличный матч в Краснодаре! Очень рад первой победе Гончаренко и рад, что именно мне повезло этот матч комментировать.

«Пари НН» выглядел прекрасно! От и до отпахали на полную катушку. Без турнирных задач! Красавцы», — написал Генич в одной из социальных сетей.

На 61-й минуте полузащитник «Пари НН» Валерий Царукян открыл счёт. Ответный мяч «Краснодара» на 89-й минуте забил нападающий Олакунле Олусегун. Победный мяч нижегородцев оформил защитник Свен Карич — 2:1.

После шести сыгранных матчей Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Краснодар» занимает третью строчку, набрав девять очков. «Пари НН» находится на последнем месте, заработав четыре очка.

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