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Дубль Холанда помог «Манчестер Сити» разгромить «Спарту» в матче Лиги чемпионов

Дубль Холанда помог «Манчестер Сити» разгромить «Спарту» в матче Лиги чемпионов
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23 октября в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов встречались английский «Манчестер Сити» и чешская «Спарта». Команды играли на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Матч закончился победой хозяев со счётом 5:0.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
23 октября 2024, среда. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
5 : 0
Спарта П
Прага, Чехия
1:0 Фоден – 3'     2:0 Холанд – 58'     3:0 Стоунз – 64'     4:0 Холанд – 68'     5:0 Нунес – 88'    

В составе английского клуба дубль оформил Эрлинг Холанд. Также по голу забили Фил Фоден, Джон Стоуз и Матеус Нунес.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

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