Дубль Холанда помог «Манчестер Сити» разгромить «Спарту» в матче Лиги чемпионов

23 октября в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов встречались английский «Манчестер Сити» и чешская «Спарта». Команды играли на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Матч закончился победой хозяев со счётом 5:0.

В составе английского клуба дубль оформил Эрлинг Холанд. Также по голу забили Фил Фоден, Джон Стоуз и Матеус Нунес.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.