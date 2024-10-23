Мадридский «Атлетико» неожиданно уступил «Лиллю» в матче Лиги чемпионов УЕФА
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Завершился матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались испанский «Атлетико» Мадрид и французский «Лилль». Команды играли на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде (Испания). Встречу обслуживала итальянская бригада арбитров, которую возглавлял Марко Гуида. «Лилль» одержал победу в матче со счётом 3:1.
Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
23 октября 2024, среда. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 3
Лилль
Лилль, Франция
1:0 Альварес – 8' 1:1 Жегрова – 61' 1:2 Дэвид – 74' 1:3 Дэвид – 89'
В составе «Лилля» отличились: нападающие Джонатан Дэвид (дубль) и Эдон Жегрова. За «Атлетико» забил нападающий Хулиан Альварес.
По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.
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