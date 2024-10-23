«В атаке кое-что получилось». Тренер «Пари НН» Гончаренко — о победе над «Краснодаром»
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Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Виктор Гончаренко высказался о матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (2:1). Игра прошла на стадионе «Краснодар» в Краснодаре.
Fonbet Кубок России . Группа C. 6-й тур
23 октября 2024, среда. 21:15 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 2
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Царукян – 61' 1:1 Олусегун – 89' 1:2 Карич – 90+3'
«Очень хорошая оборона с нашей стороны. И в атаке кое‑что получилось. Может быть, после первого гола стали чуть стесняться в зону атаки заходить. Это очень важный матч для уверенности ребят. Это был более раскрепощённый вариант нашего состава», — сказал Гончаренко в эфире «Матч ТВ».
«Пари Нижний Новгород» набрал четыре очка в турнирной таблице группы C. Команда завершила своё выступление в турнире в сезоне-2024/2025.
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