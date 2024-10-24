«Судьба матча не должна зависеть от удачи». Тренер Мусаев — о поражении от «Пари НН» в КР

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Пари Нижний Новгород» (1:2). Игра прошла на стадионе «Краснодар» в Краснодаре.

— Игра могла качнуться в любую сторону. Но если мы не превосходим соперника в мотивации и самоотдаче, то судьба матча зависит от удачи. А она не должна зависеть от удачи, она должна зависеть только от нас.

Сопернику нечего было терять. На них ничего не давило. Мы же провели не лучший матч. Так что сами виноваты.

У нас постоянно идёт ротация. Кубок — это возможность для ребят проявить себя. Пожалуйста, выходите. Говорите, что хотите играть в основе. Но если мы проигрываем второму составу «Пари НН», тогда трудно будет попасть в основу тем, кто сегодня начинал.

Если мы проигрываем сопернику в желании победить, то такие матчи будут постоянно. Если у нас горят глаза и мы рубимся за каждый мяч, как в матче со «Спартаком», то результат будет. Это две разные команды, — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

«Краснодар» заработал девять очков и занял третье место в группе С. Команда Мурада Мусаева вышла в плей‑офф Пути регионов Фонбет Кубка России.