«Интер» вырвал победу в концовке матча с «Янг Бойз» в Лиге чемпионов

Завершился матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались швейцарский «Янг Бойз» и итальянский «Интер». Команды играли на стадионе «Ванкдорф» в Бёрне (Швейцария). Встречу обслуживала английская бригада арбитров, которую возглавлял Майкл Оливер. «Интер» одержал победу в матче со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 90+3-й минуте забил нападающий «Интера» Маркус Тюрам. На 48-й минуте игрок «Интера» Марко Арнаутович не реализовал пенальти.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.