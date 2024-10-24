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Янг Бойз — Интер, результат матча 24 октября 2024, счет 0:1, Лига чемпионов УЕФА 2024-2025

«Интер» вырвал победу в концовке матча с «Янг Бойз» в Лиге чемпионов
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Завершился матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались швейцарский «Янг Бойз» и итальянский «Интер». Команды играли на стадионе «Ванкдорф» в Бёрне (Швейцария). Встречу обслуживала английская бригада арбитров, которую возглавлял Майкл Оливер. «Интер» одержал победу в матче со счётом 1:0.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
23 октября 2024, среда. 22:00 МСК
Янг Бойз
Берн, Швейцария
Окончен
0 : 1
Интер М
Милан, Италия
0:1 Тюрам – 90+3'    

Единственный гол в матче на 90+3-й минуте забил нападающий «Интера» Маркус Тюрам. На 48-й минуте игрок «Интера» Марко Арнаутович не реализовал пенальти.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

Турнирная таблица Лиги чемпионов
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