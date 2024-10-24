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«Барселона» впервые за семь матчей обыграла «Баварию». Серия длилась с 2015 года

«Барселона» впервые за семь матчей обыграла «Баварию». Серия длилась с 2015 года
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Каталонская «Барселона» прервала длительную серию матчей без побед над «Баварией». Она в первый раз за семь матчей обыграла мюнхенцев. Серия длилась с 2015 года.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
23 октября 2024, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
4 : 1
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Рафинья – 1'     1:1 Кейн – 18'     2:1 Левандовски – 36'     3:1 Рафинья – 45'     4:1 Рафинья – 56'    

Напомним, 23 октября состоялся матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались каталонская «Барселона» и мюнхенская «Бавария». Команды играли на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе со Славко Винчичем (Марибор, Словения). «Барселона» одержала победу со счётом 4:1. После трёх сыгранных матчей каталонская команда набрала шесть очков и располагается на 10-й строчке в турнирной таблице.

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