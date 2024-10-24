«Барселона» впервые за семь матчей обыграла «Баварию». Серия длилась с 2015 года

Каталонская «Барселона» прервала длительную серию матчей без побед над «Баварией». Она в первый раз за семь матчей обыграла мюнхенцев. Серия длилась с 2015 года.

Напомним, 23 октября состоялся матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались каталонская «Барселона» и мюнхенская «Бавария». Команды играли на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе со Славко Винчичем (Марибор, Словения). «Барселона» одержала победу со счётом 4:1. После трёх сыгранных матчей каталонская команда набрала шесть очков и располагается на 10-й строчке в турнирной таблице.