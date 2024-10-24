«Барселона» третий раз в истории обыграла «Баварию»
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«Барселона» победила «Баварию» со счётом 4:1 в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Таким образом, «Барселона» третий раз в истории обыграла «Баварию».
Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
23 октября 2024, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
4 : 1
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Рафинья – 1' 1:1 Кейн – 18' 2:1 Левандовски – 36' 3:1 Рафинья – 45' 4:1 Рафинья – 56'
Команды провели между собой 16 официальных матчей.
На первой минуте нападающий «Барселоны» Рафинья открыл счёт, получив передачу от Фермина Лопеса. Ответный мяч «Баварии» на 10-й минуте забил Гарри Кейн, но после просмотра VAR гол был отменён из-за положения вне игры. Спустя восемь минут Кейн сравнял счёт в игре. Вывел хозяев вперёд Роберт Левандовски, но после забитого гола он не стал его праздновать.
Увеличил преимущество сине-гранатовых на 45-й минуте Рафинья. Довёл счёт до разгромного на 56-й минуте Рафинья, оформив хет-трик во встрече.
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