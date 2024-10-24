«Барселона» третий раз в истории обыграла «Баварию»

«Барселона» победила «Баварию» со счётом 4:1 в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Таким образом, «Барселона» третий раз в истории обыграла «Баварию».

Команды провели между собой 16 официальных матчей.

На первой минуте нападающий «Барселоны» Рафинья открыл счёт, получив передачу от Фермина Лопеса. Ответный мяч «Баварии» на 10-й минуте забил Гарри Кейн, но после просмотра VAR гол был отменён из-за положения вне игры. Спустя восемь минут Кейн сравнял счёт в игре. Вывел хозяев вперёд Роберт Левандовски, но после забитого гола он не стал его праздновать.

Увеличил преимущество сине-гранатовых на 45-й минуте Рафинья. Довёл счёт до разгромного на 56-й минуте Рафинья, оформив хет-трик во встрече.