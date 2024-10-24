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«Грустно». Мозес — о вылете «Краснодара» из Пути РПЛ Кубка России

«Грустно». Мозес — о вылете «Краснодара» из Пути РПЛ Кубка России
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Форвард «Краснодара» Мозес Кобнан Дэвид высказался о матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Пари Нижний Новгород» (1:2). Игра прошла на стадионе «Краснодар» в Краснодаре.

Fonbet Кубок России . Группа C. 6-й тур
23 октября 2024, среда. 21:15 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 2
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Царукян – 61'     1:1 Олусегун – 89'     1:2 Карич – 90+3'    

— Почему не удалось победить?
— Да, в первом тайме у нас было достаточно шансов забить, но мы их не смогли реализовать. Это действительно грустно. Во втором тайме нам было тяжелее, чем в первом. Мы часто контратаковали, но потом теряли мячи. То, что мы проиграли, — это было не специально, старались победить и использовали все силы. Нам нужно проанализировать это поражение, чтобы стать лучше.

— «Краснодар» потерпел третье подряд поражение в Кубке России. Может ли это морально повлиять на команду?
— Конечно, это оказывает на нас определённое давление и заставляет нас чувствовать грусть. Эти три игры мы провели нехорошо, но нам нужно использовать полученную информацию в этих проигранных матчах, чтобы в следующих быть лучше, — сказал Дэвид в эфире «Матч ТВ».

«Краснодар» заработал девять очков и занял третье место в группе С. Команда Мурада Мусаева вышла в плей‑офф Пути регионов Фонбет Кубка России.

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