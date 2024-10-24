«Грустно». Мозес — о вылете «Краснодара» из Пути РПЛ Кубка России

Форвард «Краснодара» Мозес Кобнан Дэвид высказался о матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Пари Нижний Новгород» (1:2). Игра прошла на стадионе «Краснодар» в Краснодаре.

— Почему не удалось победить?

— Да, в первом тайме у нас было достаточно шансов забить, но мы их не смогли реализовать. Это действительно грустно. Во втором тайме нам было тяжелее, чем в первом. Мы часто контратаковали, но потом теряли мячи. То, что мы проиграли, — это было не специально, старались победить и использовали все силы. Нам нужно проанализировать это поражение, чтобы стать лучше.

— «Краснодар» потерпел третье подряд поражение в Кубке России. Может ли это морально повлиять на команду?

— Конечно, это оказывает на нас определённое давление и заставляет нас чувствовать грусть. Эти три игры мы провели нехорошо, но нам нужно использовать полученную информацию в этих проигранных матчах, чтобы в следующих быть лучше, — сказал Дэвид в эфире «Матч ТВ».

«Краснодар» заработал девять очков и занял третье место в группе С. Команда Мурада Мусаева вышла в плей‑офф Пути регионов Фонбет Кубка России.