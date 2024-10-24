23 октября прошли матчи 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2024/2025.

Результаты матчей Лиги чемпионов УЕФА 23 октября:

19:45. «Аталанта» (Италия) — «Селтик» (Шотландия) — 0:0

19:45. «Брест» (Франция) — «Байер» (Германия) — 1:1

22:00. «Ред Булл Зальцбург» (Австрия) — «Динамо» Загреб (Хорватия) — 0:2

22:00. «Бенфика» (Португалия) — «Фейеноорд» (Нидерланды) — 1:3

22:00. «Атлетико» Мадрид (Испания) — «Лилль» (Франция) — 1:3

22:00. «РБ Лейпциг» (Германия) — «Ливерпуль» (Англия) — 0:1

22:00. «Барселона» (Испания) — «Бавария» (Германия) — 4:1

22:00. «Янг Бойз» (Швейцария) — «Интер» (Италия) — 0:1

22:00. «Манчестер Сити» (Англия) — «Спарта» Прага (Чехия) — 5:0

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.