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«Барселона» впервые за пять матчей забила гол «Баварии»

«Барселона» впервые за пять матчей забила гол «Баварии»
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«Барселона» победила «Баварию» со счётом 4:1 в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Таким образом, «Барселона» впервые за пять матчей забила гол «Баварии».

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
23 октября 2024, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
4 : 1
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Рафинья – 1'     1:1 Кейн – 18'     2:1 Левандовски – 36'     3:1 Рафинья – 45'     4:1 Рафинья – 56'    

Предыдущие четыре матча между этими командами:

«Барселона» — «Бавария» — 0:3;
«Бавария» — «Барселона» — 2:0;
«Бавария» — «Барселона» — 3:0;
«Барселона» — «Бавария» — 0:3.

На первой минуте нападающий «Барселоны» Рафинья открыл счёт, получив передачу от Фермина Лопеса. Ответный мяч «Баварии» на 10-й минуте забил Гарри Кейн, но после просмотра VAR гол был отменён из-за положения вне игры. Спустя восемь минут Кейн сравнял счёт в игре. Вывел хозяев вперёд Роберт Левандовски, но после забитого гола он не стал его праздновать.

Увеличил преимущество сине-гранатовых на 45-й минуте Рафинья. Довёл счёт до разгромного на 56-й минуте Рафинья, оформив хет-трик во встрече.

После трёх сыгранных матчей «Барселона» набрала шесть очков и располагается на 13-й строчке в турнирной таблице. «Бавария» имеет в своём активе три очка и находится на 24-м месте.

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