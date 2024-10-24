Полузащитник «Барселоны» Педри отметил роль Флика в разгроме «Баварии» в Лиге чемпионов

Полузащитник «Барселоны» Педри рассказал о роли главного тренера команда Ханс-Дитера Флика в разгроме мюнхенской «Баварии» (4:1) в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«Флик заставляет нас поверить, что мы можем конкурировать на самом высоком уровне. Эта команда очень чётко представляет, что она делает», — приводит слова Педри Barca Universal.

На первой минуте нападающий «Барселоны» Рафинья открыл счёт, получив передачу от Фермина Лопеса. Ответный мяч «Баварии» на 10-й минуте забил Гарри Кейн, но после просмотра VAR гол был отменён из-за положения вне игры. Спустя восемь минут Кейн сравнял счёт в игре. Вывел хозяев вперёд Роберт Левандовски, но после забитого гола он не стал его праздновать. Увеличил преимущество сине-гранатовых на 45-й минуте Рафинья. Довёл счёт до разгромного на 56-й минуте Рафинья, оформив хет-трик во встрече.

После трёх сыгранных матчей «Барселона» набрала шесть очков и располагается на 10-й строчке в турнирной таблице. «Бавария» имеет в своём активе три очка и находится на 23-м месте.