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Результаты матчей Кубка России 23 октября

Результаты матчей Кубка России 23 октября
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В среду, 23 октября, завершились матчи 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей Фонбет Кубка России 23 октября:

«Оренбург» — «Химки» — 2:0;
«Акрон» Тольятти — «Рубин» — 0:1;
«Ростов» — «Локомотив» — 2:2 (7:8 пен.);
«Краснодар» — «Пари Нижний Новгород» — 1:2.

Действующим обладателем Фонбет Кубка России является санкт-петербургский «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).

Самым титулованным российским клубом в Кубке России является московский «Локомотив» (девять Кубков и три Суперкубка).

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