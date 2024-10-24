Результаты матчей Кубка России 23 октября

В среду, 23 октября, завершились матчи 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей Фонбет Кубка России 23 октября:

«Оренбург» — «Химки» — 2:0;

«Акрон» Тольятти — «Рубин» — 0:1;

«Ростов» — «Локомотив» — 2:2 (7:8 пен.);

«Краснодар» — «Пари Нижний Новгород» — 1:2.

Действующим обладателем Фонбет Кубка России является санкт-петербургский «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).

Самым титулованным российским клубом в Кубке России является московский «Локомотив» (девять Кубков и три Суперкубка).