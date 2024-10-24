Нойер прокомментировал разгромное поражение «Баварии» от «Барселоны» в Лиге чемпионов

Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал разгромное поражение своей команды от «Барселоны» (1:4) в Лиге чемпионов.

«Обе команды играли рискованно, поэтому возможны ошибки и потери мяча. Мы допускали ошибки, мы должны быть более собранными и агрессивными в центре поля, потому что у «Барселоны» есть быстрые игроки, такие как Рафинья, которого мы сегодня упустили.

Это тот момент, который мы должны улучшить. Также следует сказать, что «Барселона» играет с большей интенсивностью, чем команды, с которыми мы сталкивались до сих пор», — приводит слова Нойера Bayern&Germany.

После трёх сыгранных матчей «Барселона» набрала шесть очков и располагается на 13-й строчке в турнирной таблице. «Бавария» имеет в своём активе три очка и находится на 24-м месте.