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Нойер прокомментировал разгромное поражение «Баварии» от «Барселоны» в Лиге чемпионов

Нойер прокомментировал разгромное поражение «Баварии» от «Барселоны» в Лиге чемпионов
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Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал разгромное поражение своей команды от «Барселоны» (1:4) в Лиге чемпионов.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
23 октября 2024, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
4 : 1
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Рафинья – 1'     1:1 Кейн – 18'     2:1 Левандовски – 36'     3:1 Рафинья – 45'     4:1 Рафинья – 56'    

«Обе команды играли рискованно, поэтому возможны ошибки и потери мяча. Мы допускали ошибки, мы должны быть более собранными и агрессивными в центре поля, потому что у «Барселоны» есть быстрые игроки, такие как Рафинья, которого мы сегодня упустили.

Это тот момент, который мы должны улучшить. Также следует сказать, что «Барселона» играет с большей интенсивностью, чем команды, с которыми мы сталкивались до сих пор», — приводит слова Нойера Bayern&Germany.

После трёх сыгранных матчей «Барселона» набрала шесть очков и располагается на 13-й строчке в турнирной таблице. «Бавария» имеет в своём активе три очка и находится на 24-м месте.

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