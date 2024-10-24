Рафинья — о хет-трике в ворота «Баварии»: я мечтал о таких эмоциях

Вингер «Барселоны» Рафинья прокомментировал победу над «Баварией» со счётом 4:1 в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Минувшая игра стала для бразильского футболиста юбилейной (100-й) в составе сине-гранатовых. Рафинья стал лучшим игроком встречи, записав на свой счёт хет-трик.
— Это ваш лучший матч за «Барселону»?
— Один из лучших. Лучший ещё впереди. Этот матч я никогда не забуду. Сделать хет-трик, в 100-й игре [за клуб]… Я даже в самых смелых мечтах не мог себе представить, что моя сотая игра за «Барсу» будет такой.
С тех пор как я приехал, я мечтал о таких эмоциях. Чтобы играть в таком клубе, нужно мыслить масштабно. Я уже говорил это… Я приехал сюда, чтобы творить историю, и каждый день работаю ради этого, — приводит слова Рафиньи Barca Universal в соцсетях.
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