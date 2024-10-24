Компани прокомментировал разгромное поражение «Баварии» в матче с «Барселоной» в ЛЧ

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал разгромное поражение в матче 3-го ура общего этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» (1:4).

«Мы проиграли, это было явное поражение. Мы будем держаться вместе и извлечем урок из этого поражения. Первый гол — досадный. В первом тайме у меня в течение получаса было ощущение, что мы можем победить. Затем игра изменилась со вторым и третьим голами. Нет никаких оправданий. Важно то, что мы извлекли уроки из этой игры. Эта игра не решит исход нашего сезона. Почему была такая большая разница между первой и второй половиной матча — это то, на что нам нужно обратить внимание», — приводит слова Компани Bulinews.

После трёх сыгранных матчей «Барселона» набрала шесть очков и располагается на 13-й строчке в турнирной таблице. «Бавария» имеет в своём активе три очка и находится на 24-м месте.

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