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Компани прокомментировал разгромное поражение «Баварии» в матче с «Барселоной» в ЛЧ

Компани прокомментировал разгромное поражение «Баварии» в матче с «Барселоной» в ЛЧ
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Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал разгромное поражение в матче 3-го ура общего этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» (1:4).

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
23 октября 2024, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
4 : 1
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Рафинья – 1'     1:1 Кейн – 18'     2:1 Левандовски – 36'     3:1 Рафинья – 45'     4:1 Рафинья – 56'    

«Мы проиграли, это было явное поражение. Мы будем держаться вместе и извлечем урок из этого поражения. Первый гол — досадный. В первом тайме у меня в течение получаса было ощущение, что мы можем победить. Затем игра изменилась со вторым и третьим голами. Нет никаких оправданий. Важно то, что мы извлекли уроки из этой игры. Эта игра не решит исход нашего сезона. Почему была такая большая разница между первой и второй половиной матча — это то, на что нам нужно обратить внимание», — приводит слова Компани Bulinews.

После трёх сыгранных матчей «Барселона» набрала шесть очков и располагается на 13-й строчке в турнирной таблице. «Бавария» имеет в своём активе три очка и находится на 24-м месте.

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