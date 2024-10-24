«Бавария» впервые с апреля 2017-го проиграла два матча в Лиге чемпионов подряд

Завершился матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались каталонская «Барселона» и мюнхенская «Бавария». Команды играли на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). Встреча завершилась уверенной победой каталонцев со счётом 4:1. Таким образом, «Бавария» впервые с апреля 2017-го проиграла два матча в ЛЧ подряд.

Напомним, в сезоне-2016/2017 мюнхенский клуб дважды уступил мадридскому «Реалу» в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов. Тогда испанский клуб выиграл в гостях со счётом 2:1 первый матч, а в ответной, в свою очередь, в основное время сильнее была «Бавария» (2:1), но в дополнительное время «сливочные» переломили исход матча, забив три гола — 4:2.

После трёх сыгранных матчей «Барселона» набрала шесть очков и располагается на 10-й строчке в турнирной таблице. «Бавария» имеет в своём активе три очка и находится на 23-м месте.

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