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Тренер «Барселоны» Флик высказался о «Баварии» после разгромной победы в матче ЛЧ

Тренер «Барселоны» Флик высказался о «Баварии» после разгромной победы в матче ЛЧ
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал разгромную победу «Баварии» в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Баварией» (4:1).

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
23 октября 2024, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
4 : 1
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Рафинья – 1'     1:1 Кейн – 18'     2:1 Левандовски – 36'     3:1 Рафинья – 45'     4:1 Рафинья – 56'    

«Это потрясающе. «Бавария» — замечательная команда с фантастическими игроками. Хочется смотреть за тем, как они играют. Конечно, если ты выигрываешь такие матчи, это нужно праздновать. Это придаёт нам уверенности, чтобы верить в нас перед субботним матчем с «Реалом», — приводит слова Флика Marca.

После трёх сыгранных матчей «Барселона» набрала шесть очков и располагается на 13-й строчке в турнирной таблице. «Бавария» имеет в своём активе три очка и находится на 24-м месте.

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