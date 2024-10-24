Тренер «Барселоны» Флик высказался о «Баварии» после разгромной победы в матче ЛЧ

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал разгромную победу «Баварии» в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Баварией» (4:1).

«Это потрясающе. «Бавария» — замечательная команда с фантастическими игроками. Хочется смотреть за тем, как они играют. Конечно, если ты выигрываешь такие матчи, это нужно праздновать. Это придаёт нам уверенности, чтобы верить в нас перед субботним матчем с «Реалом», — приводит слова Флика Marca.

После трёх сыгранных матчей «Барселона» набрала шесть очков и располагается на 13-й строчке в турнирной таблице. «Бавария» имеет в своём активе три очка и находится на 24-м месте.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире