«Манчестер Сити» установил рекорд Лиги чемпионов всех времён

Английский «Манчестер Сити» после разгромной победы в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с чешской «Спартой» (5:0) установил новый рекорд турнира по самой продолжительной беспроигрышной серии в истории.

На счету «Манчестер Сити» под руководством испанского специалиста Хосепа Гвардиолы теперь серия из 26 матчей без поражений подряд. В расчёт берутся игры подряд без поражений за 90 минут, что относится и к встречам в плей-офф турнира. Ранее рекорд принадлежал другой команде из Англии — «Манчестер Юнайтед». При шотландском тренере Алексе Фергюсоне «красные дьяволы» не проигрывали в 25 играх кряду.

После трёх сыгранных матчей «горожане» набрали семь очков и располагаются на пятой строчке в турнирной таблице.

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