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«Манчестер Сити» установил рекорд Лиги чемпионов всех времён

«Манчестер Сити» установил рекорд Лиги чемпионов всех времён
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Английский «Манчестер Сити» после разгромной победы в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с чешской «Спартой» (5:0) установил новый рекорд турнира по самой продолжительной беспроигрышной серии в истории.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
23 октября 2024, среда. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
5 : 0
Спарта П
Прага, Чехия
1:0 Фоден – 3'     2:0 Холанд – 58'     3:0 Стоунз – 64'     4:0 Холанд – 68'     5:0 Нунес – 88'    

На счету «Манчестер Сити» под руководством испанского специалиста Хосепа Гвардиолы теперь серия из 26 матчей без поражений подряд. В расчёт берутся игры подряд без поражений за 90 минут, что относится и к встречам в плей-офф турнира. Ранее рекорд принадлежал другой команде из Англии — «Манчестер Юнайтед». При шотландском тренере Алексе Фергюсоне «красные дьяволы» не проигрывали в 25 играх кряду.

После трёх сыгранных матчей «горожане» набрали семь очков и располагаются на пятой строчке в турнирной таблице.

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