Рафинья повторил редкое достижение Роналду в матчах с «Баварией» в еврокубках

Вингер «Барселоны» Рафинья вошёл в пятёрку футболистов, которые оформляли хет-трик в ворота «Баварии» в истории европейских соревнований. Напомним, «Барселона» разгромила мюнхенскую команду со счётом 4:1 в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Mister Chip в соцсети X (ранее Twitter), ранее такое удавалось лишь четверым футболистам в истории турнира: Алуну Эвансу из «Ливерпуля» (1971), Рою Макаю («Депортиво», 2002), Серхио Агуэро («Манчестер Сити», 2014) и Криштиану Роналду («Реал», 2017).

В текущем сезоне на счету Рафиньи 13 матчей, в которых он отличился девятью забитыми мячами и восемью результативными передачами. Ориентировочная стоимость нападающего, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн.

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