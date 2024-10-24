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Рафинья повторил редкое достижение Роналду в матчах с «Баварией» в еврокубках

Рафинья повторил редкое достижение Роналду в матчах с «Баварией» в еврокубках
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Вингер «Барселоны» Рафинья вошёл в пятёрку футболистов, которые оформляли хет-трик в ворота «Баварии» в истории европейских соревнований. Напомним, «Барселона» разгромила мюнхенскую команду со счётом 4:1 в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
23 октября 2024, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
4 : 1
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Рафинья – 1'     1:1 Кейн – 18'     2:1 Левандовски – 36'     3:1 Рафинья – 45'     4:1 Рафинья – 56'    

Как сообщает Mister Chip в соцсети X (ранее Twitter), ранее такое удавалось лишь четверым футболистам в истории турнира: Алуну Эвансу из «Ливерпуля» (1971), Рою Макаю («Депортиво», 2002), Серхио Агуэро («Манчестер Сити», 2014) и Криштиану Роналду («Реал», 2017).

В текущем сезоне на счету Рафиньи 13 матчей, в которых он отличился девятью забитыми мячами и восемью результативными передачами. Ориентировочная стоимость нападающего, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн.

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