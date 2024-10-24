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Гарри Кейн отреагировал на разгром «Баварии» в матче с «Барселоной» в Лиге чемпионов

Гарри Кейн отреагировал на разгром «Баварии» в матче с «Барселоной» в Лиге чемпионов
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Нападающий «Баварии» Гарри Кейн высказался о разгромном поражении команды в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» (1:4).

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
23 октября 2024, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
4 : 1
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Рафинья – 1'     1:1 Кейн – 18'     2:1 Левандовски – 36'     3:1 Рафинья – 45'     4:1 Рафинья – 56'    

«Пропущенные три мяча на выезде в первом тайме стали для нас не лучшим началом. У нас был период в первом тайме, когда мы выглядели действительно опасно, но «Барселона» играла хорошо, и мы не использовали момент, когда были лучше. Затем нас наказали.

Нам нужно уйти и извлечь из этого урок. Думаю, был момент, когда мы выглядели опасно, но, возможно, мы немного увлеклись, пытаясь слишком быстро разыграть последний мяч, и если бы мы больше владели мячом, а не торопились, у нас было бы больше шансов. Но не нужно паниковать; дело в том, чтобы учиться и быть лучше в следующий раз», — приводит слова Кейна официальный сайт УЕФА.

Отметим, Кейн стал автором единственного гола «Баварии» в этой встрече.

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