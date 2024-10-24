Томас Мюллер назвал странным результат матча «Баварии» с «Барселоной» в ЛЧ

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер отреагировал на разгромное поражение команды в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» (1:4).

«Это, конечно, нехорошее чувство. Мы приехали сюда, чтобы победить, но проиграли со счетом 4:1, так что нам предстоит много работы. Возможно, в конце нам не хватило уверенности из-за счета и из-за того, как мы, казалось, играли. Когда мы оглянемся назад и проанализируем, то увидим, что у «Барселоны» было больше хороших моментов, чем у нас.

похоже, нам не хватало уверенности, только потому, что мы не прессинговали так, как хотели. У нас не было владения мячом и контроля, к которым мы стремились. Мы не играли так, как могли играть. Мы хорошо владели мячом, поэтому, возможно, счет был немного странным», — приводит слова Мюллера официальный сайт УЕФА.

После трёх сыгранных матчей «Барселона» набрала шесть очков и располагается на 13-й строчке в турнирной таблице. «Бавария» имеет в своём активе три очка и находится на 24-м месте.

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