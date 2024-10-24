Ямаль: «Барселоне» было важно выиграть со счётом 4:1 у такого соперника, как «Бавария»

Полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль высказался о разгромной победе команды в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией (4:1).

«На этой неделе было очень важно выиграть со счётом 4:1 у такого соперника, как «Бавария». Мы с нетерпением ждали этого и очень счастливы. В этом сезоне мы выступаем очень хорошо и с большой уверенностью. Много говорили по поводу того, что может произойти с нами в Лиге чемпионов, но мы отличная команда и мы очень сплочены. Мы прошли эту игру с честью. Нам нужно было показать, на что мы способны», — приводит слова Ямаля Marca.

В этой встрече Ямаль отметился результативной передачей.

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