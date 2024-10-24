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Ямаль: «Барселоне» было важно выиграть со счётом 4:1 у такого соперника, как «Бавария»

Ямаль: «Барселоне» было важно выиграть со счётом 4:1 у такого соперника, как «Бавария»
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Полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль высказался о разгромной победе команды в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией (4:1).

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
23 октября 2024, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
4 : 1
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Рафинья – 1'     1:1 Кейн – 18'     2:1 Левандовски – 36'     3:1 Рафинья – 45'     4:1 Рафинья – 56'    

«На этой неделе было очень важно выиграть со счётом 4:1 у такого соперника, как «Бавария». Мы с нетерпением ждали этого и очень счастливы. В этом сезоне мы выступаем очень хорошо и с большой уверенностью. Много говорили по поводу того, что может произойти с нами в Лиге чемпионов, но мы отличная команда и мы очень сплочены. Мы прошли эту игру с честью. Нам нужно было показать, на что мы способны», — приводит слова Ямаля Marca.

В этой встрече Ямаль отметился результативной передачей.

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